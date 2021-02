BE quer miséria nacional?

Quererá mais clareza? Quer-me parecer que desde o momento em que o BE tornou evidente que não quer ser útil no apoio à governação, isso não será nada difícil.

Quando oiço Catarina Martins pedir ao Estado que dê todo o dinheiro a todos por isto ou aquilo, penso que ela saberá pelo menos que o dinheiro do Estado é o dos contribuintes, e que os contribuintes constituem uma pirâmide em que os mais pobres são a maioria (tirando os que são tão pobres que ficam isentos).

Portanto, quando ela pede tudo, está a pedir para o Estado entrar nos bolsos dos desafortunados, para dar aos que precisam ainda mais, e aos que simplesmente arranjam maneira de não declararem o que têm.

Não lhe chegou a mensagem dos eleitores nas últimas presidenciais.

