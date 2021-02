Coimbra e o desencanto

No país, foi perdendo a exclusividade de cidade dos estudantes de capa e batina pelos fenómenos de imitação e cópia barata que começaram por ser patéticos em Lisboa, no Porto, em Braga, na Covilhã, em Évora ou Faro, por aí fora, e acabaram aceites e banais, roubando àquela Coimbra parte do seu encanto único.

No Mundo, a Universidade cresceu, é um facto, mas perdeu Escola e influência com seus feudos, ultrapassada pelos novos conceitos e pelas business schools da moda, a que Coimbra também aderiu mas é só mais uma.

Por muito que custe às elites que ainda lhe sobejam, Coimbra já não é o que era. E se o foi. Sobretudo no Direito e na Medicina, ou nas Leis e nas Ciências.

E não que não lhe restem pergaminhos, que ainda os tem.

Mas os resultados do inquérito aos estudantes feito pela Associação Académica em plena pandemia – nos últimos dias do mês de janeiro – é a prova de todo um gigantesco desencanto com a cidade do conhecimento. E uma lição, que merece estudo mais aprofundado e reflexão. Em Coimbra, e na sua Universidade, e no país.

Pode lá conceber-se que mesmo neste annus horribilis nove em cada dez jovens universitários se confessem emocionalmente fragilizados?

Ou que três em cada quatro estudantes a frequentar a faculdade tenham pensado em desistir do curso?

Ou que um em cada cinco tenham tido pensamentos suicidas?

