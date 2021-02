O mendigo da Europa

É tão detestável o nacionalismo ‘bacoco’ como a total ausência de orgulho nacional.

Na semana passada, Ramalho Eanes, com a autoridade que lhe vem da sua Presidência, da sua carreira e do seu exemplo, condenou os que querem apagar a nossa memória histórica e se dedicam a enxovalhar o passado do país.

Nenhum povo gosta de ver o seu passado ‘emporcalhado’ – mas é o que sistematicamente tem feito uma certa esquerda nos últimos anos.

Ainda agora, na morte do ex-comando Marcelino da Mata, se observou isso: o ponto de vista que tendeu a prevalecer não foi o do lado português mas sim o dos seus inimigos ocasionais.

Aos portugueses, exige-se uma permanente autoflagelação: temos de pedir desculpa pelos nossos erros, pelas mortes que causámos, mesmo em situações em que fomos nós os agredidos e não os agressores.

Deve dizer-se que a demolição sistemática da nossa História e dos nossos heróis tem sido levada a cabo sem uma reação firme por parte da maioria.

Os portugueses parecem ter perdido o orgulho.

Quer em relação à História quer relativamente ao presente.

Para resolver os nossos problemas financeiros temos de contar com a ‘bazuca’ que há de chegar de Bruxelas; e precisámos de solicitar ao estrangeiro ajuda médica porque os nossos profissionais de saúde não chegavam.

Por outro lado, como notou Helena Matos, um país que no tempo da guerra colonial conseguiu em tempo recorde montar um serviço postal militar que distribuía diariamente correspondência por três frentes de guerra situadas a milhares de quilómetros de distância e servia mais de 100 mil homens, não consegue executar sem problemas uma campanha de vacinação aqui no continente.

E hoje há incomparavelmente mais meios do que havia nessa altura, há 60 anos.

A propósito das nossas relações com a União Europeia, vemos os políticos a falar constantemente em «solidariedade» e a criticar os Estados-membros que não se mostram ‘solidários’.

Mas trata-se de um sofisma: Portugal não se bate pela solidariedade, bate-se por uma ajuda financeira, bate-se por dinheiro, bate-se por euros para disfarçar o nosso défice crónico.

