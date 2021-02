RT em Portugal é o mais baixo da Europa e dos mais baixos do mundo

O índice de transmissão da covid-19 em Portugal baixou para metade desde 18 de janeiro e é agora o mais baixo da Europa, segundo a análise do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), e dos mais baixos do mundo, segundo as estimativas da universidade Imperial College, no Reino Unido. O relatório semanal do INSA calcula que entre os dias 10 e 14 de fevereiro, o RT nacional situou-se em 0,66, o que significa grosso modo que 100 novos casos de covid-19 deram origem a 66. No primeiro confinamento, nunca chegou a um nível tão baixo e, segundo o INSA, é o mais baixo na Europa, salientando-se, no entanto, que embora se mantenha a tendência de diminuição de casos em todas as regiões do país, a descida do RT já parou e o indicador subiu já ligeiramente. Continuando abaixo de 1, o número de novos infetados continua a baixar, mas menos, o que tende a tornar a descida de casos mais lenta.

Já segundo o Imperial College, que calcula que Portugal está por estes dias com um RT de 0,69, este é o quinto valor mais baixo estimado a nível mundial, tendo os investigadores britânicos calculado para esta semana um RT mais baixo apenas na Suécia, na Suíça, em Myanmar e em Marrocos. Certo é que continuam a diminuir os diagnósticos e a queda manteve-se esta semana a pique, com os casos a baixarem para metade a cada oito dias. Depois de o país ter atingido um recorde de mais de 1600 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias, esta sexta-feira, a incidência a nível nacional, que o Nascer do SOL calculou com base nos dados da DGS, já estava nos 378,7 casos por 100 mil habitantes. E, nos últimos sete dias, já houve menos de 2 mil novos casos diagnosticados diariamente, a meta que o Presidente da República apontou para a Páscoa. A região de Lisboa, que chegou a registar uma incidência de mais de 2 mil casos por 100 mil habitantes a 14 dias, vê também a curva a ser esmagada.