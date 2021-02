Cataratas do Niágara congeladas pelas temperaturas negativas. Veja aqui as fotografias

As tempestades de neve continuam a congelar os Estados Unidos, onde certos estados têm sido atingidos por temperaturas negativas históricas.

Nesta segunda-feira, o estado de Nova Iorque gelou com 18º graus negativos, conseguindo congelar as águas das cataratas do Niágara.

Várias pessoas deslocaram-se para ver o gelo que se formou em algumas partes deste monumento natural, uma alteração que já não acontecia há quatro anos, quando caíram 55 centímetros de neve, em 2017.

Veja aqui as fotografias que captaram este momento único.

#WaterFallWednesday DYK: Niagara Falls is made up of three separate waterfalls & the three cascades form the second largest waterfall in the world. ⁣

