Presidente TC

Estou convencido de que a maioria dos eleitores pensará qualquer coisa parecida ou igual à que atribuem ao novo presidente do Tribunal Constitucional (escrita há muitos anos), que é acusado hoje de a ter expressado há tempos, como um grande escândalo: que a comunidade LGBT tem mais peso na imprensa do que será a realidade. E que hoje em dia fazemos mesmo cerimónia em declarar-nos heterossexuais.

Claro que um juiz não deve dizer as coisas sobre que eventualmente se pronunciará com o à-vontade de qualquer cidadão. Mas nem me parecem declarações tolas. Esperamos dos juízes, claro, total independência relativamente a quase tudo, o que nem será muito humano, e me fez afastar essa hipótese profissional para mim desde cedo – apesar de ser de Direito.

Resumindo: as afirmações dele não serão o escândalo que por aí dizem, e só o dizê-lo assim nos jornais mostra que ele tinha inteira razão. Daí a um presidente do Tribunal Constitucional o poder afirmar, já não digo nada.