Ex-treinador olímpico de ginástica artística dos EUA acusado de tráfico humano e agressão sexual

O ex-treinador principal da equipa olímpica feminina dos Estados Unidos de ginástica artística que ganhou medalha de ouro em 2012, John Geddert, foi acusado, esta quinta-feira, de vinte crimes, dos quais tráfico humano, agressão sexual e administração de uma rede criminosa.

Geddert, de 63 anos, foi acusado de transformar a sua academia num negócio criminoso. O ex-treinador recrutava menores para trabalhos forçados, alguns deles seus atletas, segundo os documentos apresentados no tribunal do estado de Eaton, em Lansing.

John Geddert também foi acusado de agredir sexualmente uma adolescente em 2012. As autoridades norte-americanas alegam que o ex-treinador mentiu aos investigadores em 2016, quando disse que ninguém lhe tinha contado sobre os abusos que o fisioterapeuta da equipa olímpica cometia com as atletas.

De mencionar que Geddert trabalhou com Nassar, o fisioterapeuta da equipa olímpica, que também foi condenado anos de prisão por agredir sexualmente ginastas e por posse de pornografia infantil.

O acusado foi suspenso pela associação de ginastica do estado de Indianapolis durante o escândalo de Nassar. Ao despedir-se das famílias dos atletas, o treinador disse que se ia reformar.