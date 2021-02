GNR apanha homem de 81 anos a violar confinamento obrigatório

A GNR deteve um homem, de 81 anos, no dia 23 de fevereiro, por violação do confinamento obrigatório a que estava sujeito devido à pandemia da covid-19, na localidade de Muradal, no concelho de Vale de Cambra.

Esta sexta-feira, em comunicado, a força de segurança revela que, no decorrer de uma ação de policiamento para a verificação do dever de confinamento obrigatório, os militares constataram que o visado se tinha ausentado do domicílio. Após diligências policiais, o suspeito foi localizado a circular na via pública, tendo sido detido.

“O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Vale de Cambra”, revela a GNR, que recorda que a “violação do confinamento obrigatório constitui crime de desobediência”.