Doentes com covid-19 transferidos do continente para a Madeira já estão recuperados

Dois doentes com covid-19 que, a 29 de janeiro, tinham sido transferidos de Lisboa para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, já estão recuperados e regressaram ao continente.

"Ambos recuperaram da covid-19 e na despedida agradeceram o empenho dos profissionais de saúde que os acompanharam durante o processo de recuperação da doença", revelou o Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram), em comunicado, este sábado.

Recorde-se que o Sesaram recebeu três doentes com covid-19 que estavam internados em Unidades de Cuidados Intensivos – dois do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures - os dois que tiveram alta – e um do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, que não resistiu e morreu no dia 9 de fevereiro.