Imobiliário. 61,5% dos profissionais acredita que os preços vão manter-se

Apesar da pandemia de covid-19, 61,5% dos profissionais do ramo imobiliário acredita que os preços vão manter-se. Por outro lado, 31,9% crê numa quebra de até 25% neste indicador nos próximos três meses.

Estas são as principais conclusões de um estudo do Imovirtual que diz ainda que, em relação ao seu negócio, 36,3% dos profissionais estima que se irá manter nos próximos três meses. Já 18% dos consultores prevê que irá reduzir mais de 25%.

No que diz respeito ao número de clientes compradores interessados em comprar as suas casas no último mês, e na comparação ao mês anterior, 53,3% dos profissionais revela que diminuiu.

Já no que diz respeito ao número de clientes vendedores interessados em vender as suas casas no último mês, face ao mês anterior, 47% dos consultores imobiliários afirma que diminuiu e 35% acredita que se manteve.

Ricardo Feferbaum, diretor geral do Imovirtual explica que o objetivo deste inquérito foi “perceber se existiam diferenças efetivas nas perspetivas dos profissionais com o evoluir da pandemia ao longo de praticamente um ano”, garantindo que “há algum pessimismo nesta fase (até por razões evidentes)”.

“No entanto, o aumento de tráfego do Imovirtual durante este confinamento em relação ao primeiro, mais concretamente no número de páginas visualizadas, mostra que os consumidores continuam bastante ativos e interessados em adquirir imóveis. E se compararmos os dados deste inquérito com os recolhidos no primeiro confinamento percebemos também que o pessimismo é claramente menor”, diz.