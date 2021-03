Efemérides de 5 de Março

363 O imperador romano Juliano (331-63) partiu de Antioquia há 1658 anos com um exército de 90 000 homens para atacar o Império Sassânida, numa campanha que ocasionaria a sua própria morte.

1770 No massacre de Boston, há 251 anos, o confronto entre colonos e tropas britânicas provocou a morte de civis e a irreversibilidade da luta pela independência dos EUA.

1922 Estreou-se há 99 anos o filme de Friedrich Wilhelm Murnau, Nosferatu, marco da história do cinema e do expressionismo alemão.

1946 Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, falou há 75 anos pela primeira vez da "cortina de ferro", metáfora para a divisão entre a Europa Ocidental e a de Leste durante a Guerra Fria, num discurso no Missouri, premonitório do Muro de Berlim (1961-89).

1974 Reuniu-se há 47 anos a Comissão Coordenadora do Movimento dos Oficiais das Forças Armadas, em Cascais, aprovando o documento "O Movimento, as Forças Armadas e a Nação".

1990 Chegou às bancas há 31 anos o primeiro número do diário Público, dirigido por Vicente Jorge Silva (1945-2020).

2001 Demitiu-se há 20 anos (Governo de Guterres, 1995-2002) o ministro do Equipamento Social, Jorge Coelho, poucas horas após a queda da ponte de Entre-os-Rios.

2014 Os paleontólogos Christophe Hendrickx e Octávio Mateus, da Universidade Nova de Lisboa, anunciaram há 7 anos uma nova espécie de dinossauro carnívoro com 150 milhões de anos descoberto na Lourinhã.

2019 A Justiça húngara decidiu há 2 anos extraditar para Portugal o hacker Rui Pinto, do LuandaLeaks, que está neste momento a ser julgado.

2021 No Dia do Filatelista brasileiro e com celebrações europeias da eficiência energética, o Papa Francisco encontra-se no Iraque.