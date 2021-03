Pichardo conquista a medalha de ouro nos Europeus de atletismo

Pedro Pablo Pichardo conquistou, este domingo, a medalha de ouro nos Europeus de pista coberta. O português venceu a final masculina do triplo salto com 17,30 metros.

O atleta de 27 anos traz a segunda medalha de ouro para Portugal, após Auriol Dongmo ter conquistado a primeira no lançamento de peso, na sexta-feira.

Atrás do atleta do Benfica – que nasceu em Cuba e se naturalizou português no final de 2017 – ficaram o azeri Alexis Copello, com 17.04 metros e o alemão Max Hess, com 17,01.