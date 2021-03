Grécia e Itália autorizam o uso da AstraZeneca em maiores de 65 anos

Grécia e Itália autorizaram, esta segunda-feira, a administração da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 em maiores de 65 anos, após avaliação dos dados recolhidos que provam que o fármaco consegue proteger os grupos etários mais velhos.

O Ministério da Saúde italiano explicou que esta vacina poderá ser usada em todas as pessoas nessa faixa etária, excluindo aquelas que são “extremamente vulneráveis”, nomeadamente com defesas imunológicas debilitadas ou com medicação que as tornam mais frágeis à covid-19.

No passado domingo, o ministro da Saúde, Roberto Speranza, disse que esta decisão tem como objetivo acelerar a campanha de vacinação. Em Itália, já foram administradas cerca de 5,4 milhões de doses, o que corresponde a 8,96% da população. 1,65 milhões de pessoas têm a vacinação completa contra a covid-19.

Já na Grécia, por falta de dados clínicos sobre a eficácia da vacina nos grupos de idade mais velhos, tinha sido aconselhado o uso da AstraZeneca até aos menores de 65 anos.

Agora, os dois países europeus aliam-se à Alemanha, Suécia, França e Dinamarca, que alteraram e aplicaram a mesma medida nos últimos dias.