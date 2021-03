Ex-guarda-costas de Kanye West prepara documentário sobre o rapper

Pelo menos dois serviços de streaming estão na corrida para criar um documentário sobre Kanye West. Segundo a notícia avançada pela Page Six, ambos os projetos pretendem basear-se no relacionamento inconstante do rapper com o seu antigo guarda-costas Steve Stanulis, que fez parte do departamento de polícia de Nova Iorque e que foi bailarino no grupo Chippendales – mais conhecido pelas apresentações de striptease masculino.

Steve Stanulis confirmou as propostas e disse que está a pensar sobre o assunto. De realçar que o guarda-costas trabalhou para Kanye West em dois momentos distintos e presenciou alguns dos episódios mais polémicos do rapper.

“Cada dia era uma nova aventura”, disse. “Há uma tonelada de histórias que não contei”, acrescentou, contando que houve um guarda-costas que durou apenas “cinco minutos” na equipa.

Stanulis afirmou que era um dos trabalhadores preferidos do rapper, mas o relacionamento acabou por azedar, com Kanye a ameaçar processá-lo mais do que uma vez. Num desses episódios, durante o podcast Hollywood Raw, no ano passado, Steve chamou o rapper de Bound 2. “Mais carente, mais temperamental e a pior gorjeta” das celebridades com quem se relacionou.

Desta forma, o guarda-costas considera que, ao fazer o documentário, “ninguém” precisaria de lhe voltar a fazer perguntas sobre este assunto e confessou que o projeto lhe agrada.

De realçar que o possível projeto surge numa altura em que Kanye West se está a divorciar de Kim Kardashian.