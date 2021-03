Mulher acaba detida depois de apresentar carta de condução falsa à GNR

Uma mulher, de 29 anos, foi detida pela GNR por falsificação de documento, no concelho de Gavião, depois de apresentar um título de condução falso.

No âmbito de uma ação de patrulhamento, a GNR abordou a condutora de um veículo “que desde logo apresentou um comportamento suspeito”, revela a força de segurança em comunicado, esta terça-feira.

No decorrer das diligências policiais, constatou-se que a mulher conduzia com um título de condução falso, “tendo sido apurado que os dados contidos no documento estavam associados a outra pessoa”.

A detida foi constituída arguida, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Ponte de Sor.