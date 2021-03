Atriz Jameela Jamil pensou em "tirar" a própria vida devido a "campanha de mentiras e ódio" de Piers Morgan

A atriz e apresentadora Jameela Jamil revelou no Twitter que já tinha pensado em acabar com a “própria vida” devido ao que chamou de uma “campanha incansável de mentiras e ódio” contra si, levada a cabo por Piers Morgan, em fevereiro de 2020.

Agora, depois do afastamento do apresentador do programa Good Morning Britain, Jameela Jamil disse estar “grata por estar viva por várias razões”, e que espera que “nunca mais precisemos de ver pessoas de minorias [Alex Beresford] irem a programas de informação conhecidos e a terem ainda que defender o direito a serem tratados com respeito e dignidade (...) Tudo isto enquanto estão a ouvir gritos deste homem [Piers Morgan]".

Já na rede social Instagram, Jameela Jamil publicou uma fotografia da publicação que fez no Twitter e na descrição disse que está "mais segura, mais feliz e com esperança no futuro dos media, que estão a aprender com o que aconteceu com Britney Spears e agora com Meghan, que existe uma linha de padrão ético que o público seguirá".

A atriz apelou para que quem leia ou ouça algo negativo sobre uma mulher da esfera pública, seja atriz, cantora, desportista, que procure meios credíveis e com fontes para expor os factos e que não o faça através de pessoas “misóginas” que lucram com a humilhação e a dor das mulheres.

Recorde-se que Piers Morgan apresentou o pedido de demissão ao canal de televisão britânico ITV, no entanto, segundo a imprensa, o canal já estaria a ponderar o seu afastamento.

O ex-apresentador do Good Morning Britain é conhecido pelas suas declarações implacáveis.

TW: suicide



I almost killed myself a year ago because of Piers Morgan’s relentless campaign of lies and hatred against me last February. I’m glad I’m still alive today for many reasons. But watching him leave GMB today is right up there and has me feeling: pic.twitter.com/reygXIMhP9