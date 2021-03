Com mais de 85% da população vacinada, ilha do Corvo é o primeiro território da Europa a atingir imunidade de grupo

A pequena ilha dos Açores, o Corvo, é o primeiro território da Europa a alcançar a imunidade de grupo contra o novo coronavírus. Neste momento, 85% da população – cerca de 400 pessoas – já recebeu as duas doses da vacina contra a covid-19.

"Não conheço nenhuma outra região que tenha implementado um projeto de vacinação em massa como os Açores fizeram", disse Gustavo Tato Borges, presidente da Comissão de Acompanhamento da Pandemia nos Açores, à RTP.

Segundo o responsável, há pessoas que têm apresentado efeitos secundários relativos à toma da segunda dose, como cansaço, dores musculares e de cabeça, mas "coisas leves e nada que preocupe".

Na ilha, todas as pessoas com mais de 16 anos foram vacinadas durante a primeira fase do plano de vacinação. Nos dias 17, 18 e 24 de fevereiro, 322 pessoas foram vacinadas, o equivalente a mais de 95% da população com mais de 16 anos e a cerca 85% de toda a população da ilha.

A maioria da população recebeu a segunda dose nos últimos dois dias, mas o processo de vacinação só ficará totalmente concluído na próxima quarta-feira quando forem vacinados os últimos 16 habitantes.