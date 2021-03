Desconfinamento. Saiba aquilo que poderá fazer a partir de hoje

Assim, a reabertura “a conta-gotas” do país proporcionará o funcionamento do comércio ao postigo, tal como a abertura das livrarias e do comércio de suportes musicais, comércio automóvel e velocípedes, e mediação imobiliária e das bibliotecas e arquivos.

O funcionamento dos salões de cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza, estúdios de tatuagem e bodypiercing e similares ocorrerá mediante marcação prévia.

Passa também a permitir-se a disponibilização de bebidas em take-away, mantendo-se a proibição de refeições, produtos ou bebidas à porta do estabelecimento ou nas suas imediações.

Importa também referir que deixa de ser vedada a permanência em parques, jardins, espaços verdes e espaços de lazer, bancos de jardim e similares, sem prejuízo das competências dos presidentes de câmara municipal.

É permitida a atividade física e o treino de desportos individuais ao ar livre, assim como todas as atividades de treino e competitivas profissionais e equiparadas, sem público.

É de lembrar que é levantada a proibição das deslocações para fora do território continental, efetuadas por qualquer via, designadamente rodoviária, ferroviária, aérea, fluvial ou marítima, por parte de cidadãos portugueses.