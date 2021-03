Admite-se apagar de uma vez, na cidade, um pedação da História de Portugal, mesmo do que era heroico à época, porque agora será politicamente incorrecto.

por Pedro d'Anunciação

A propósito de uma peça do Teatro do Bairro Alto sobre Camões, e por causa de toda a polémica que o assunto tem gerado, já se fala em discutir as estátuas de Lisboa.

Assim, admite-se apagar de uma vez, na cidade, um pedação da História de Portugal, mesmo do que era heroico à época, porque agora será politicamente incorrecto. E é fantástico como se mistura isso com umas flores a fazerem de brasões de localidades ou coisa que o valha.