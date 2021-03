Fãs chocados por Naya Rivera não constar do In Memoriam dos Grammy

Os fãs de Naya Rivera não gostaram que a Recording Academy não tivesse incluído a atriz no segmento In Memoriam, na gala da entrega dos prémios Grammy, que decorreu este domingo.

O nome e a imagem de Naya Rivera não constaram da homenagem da 63.ª edição da gala, que recordou artistas e profissionais da indústria musical que morreram no último ano.

Sublinhe-se que a atriz, que morreu em julho do ano passado, foi nomeada para dois prémios Grammy, em 2011 e 2012, como parte do elenco da série musical Glee.

A ausência não passou despercebida aos fãs de Naya Rivera, que recorreram às redes sociais para mostrar o seu desagrado.

"Estou tão dececionado com os Grammys por não terem incluído a Naya Rivera que tanto deu à indústria da música", lê-se num comentário no twitter. "Já que a academia não incluiu a Naya Rivera nos tributos dos Grammy, por favor, parem um pouco para pensarem nela hoje", lê-se num outro tweet.

"A Naya Rivera foi deixada de fora do In Memoriam... não me está a cair bem", escreveu mais um seguidor.

Recorde-se que Naya Rivera morreu afogada, aos 33 anos, durante um passeio de barco com o filho, Josey.