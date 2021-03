Marcelo deu posse a representantes da República e a quatro conselheiros de Estado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu esta sexta-feira posse aos representantes da República para os Açores e para a Madeira e a quatro conselheiros de Estado nomeados no início do seu segundo mandato.

“O Presidente da República conferiu posse, no Palácio de Belém, a quatro dos cinco membros do Conselho de Estado, por si designados, pelo período correspondente à duração do seu mandato. Foram empossados os Conselheiros de Estado Dr. António Bernardo Lobo Xavier, Dra. Lídia Jorge, Dr. Luís Marques Mendes e Dra. Maria Leonor Beleza”, lê-se numa nota partilhada no site oficial da Presidência da República.

O chefe de Estado conferiu ainda posse “ao Representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Embaixador Pedro Catarino e ao Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto”, que foram reconduzidos para novos mandatos com a mesma duração do mandato presidencial.