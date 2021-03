The Gift: "O melhor ainda está para vir"

Com mais de 25 anos de carreira, os The Gift lançaram recentemente um novo projeto, batizado de ‘REV’. É uma ‘torre do tombo’ da banda, um espaço dedicado aos fãs, e uma carteira de ‘tesourinhos deprimentes’. A banda de Alcobaça faz um apanhado da sua carreira, dos arrufos e das vitórias, e do que aí vem.

Em que momento começa a surgir a ideia para a REV?

[Nuno Gonçalves] A REV não surge por causa da pandemia, mas se não fosse por ela, não teria sido executada tão rapidamente, ou não seria como o é hoje. Nós sempre quisemos organizar e catalogar o catálogo antigo. Também achávamos que ao nível do digital e dos concertos ao vivo há todo um mundo para além do sofá e do ukulele e das versões despidas. Há outras maneiras de contactar com o mundo fazendo concertos à séria e exclusivamente para esses meios. A maneira como se programa um concerto para 10 mil pessoas é diferente do que para seis câmaras e centenas de milhares de pessoas. Era bom ter uma plataforma para ter produções próprias para essas largas dezenas de milhares de pessoas pelo mundo. Interessava também, e aqui sim entra a pandemia, ocupar o nosso tempo. Os The Gift tocam muito, em muitos países, e de um momento para o outro ficámos privados de tocar ao vivo. Achámos por bem que este era o momento para explorar outras coisas além da banda. Somos pessoas que temos os nossos gostos, as nossas formações fora da música e os nossos hobbies, e pensámos que era uma ideia interessante trazer esses hobbies para dentro da plataforma, e daí surgem os programas. Interessava também o futuro. Interessa ter o Verão disponibilizado para todo o mundo, sabendo que grande parte das receitas dessas audições não vêm para as pessoas que fazem a música? Se calhar não. Há algo extremamente fraturante da música dos músicos e aquela que é dada a conhecer por receitas milionárias das plataformas de streaming. Vimos de uma história de Do It Yourself e dedos em feridas abertas, da ditadura das editoras, das rádios, que dizia-se que não passavam música em inglês. Quando começámos, existia uma série de ditaduras e lápis azuis que nos pareceu interessante combater, e hoje pareceu-nos interessante combater esta ideia de que o algoritmo destas plataformas está a matar o livre arbítrio das pessoas para ouvirem o que querem ouvir e pagar o valor justo para quem faz a música. A REV é um meio onde está todo o mundo à volta dos Gift, passado, presente e futuro.

O modelo é inédito, onde foram buscar as inspirações para esta aplicação?

[Sónia Tavares] O Nuno idealizou isto praticamente sozinho, com os técnicos, e nós com o nosso parecer estético demos o cunho, mas é de raiz que está tudo pensado na cabeça do Nuno. A execução pode vir de uma só cabeça, mas se os outros não derem o seu peso, não vale nada.

[Nuno] A ideia era mesmo explorar outras coisas que os Gift podiam fazer, explorar as paixões da banda para além da música e dos concertos. Queríamos ter concertos de qualidade, programas em que se pode viajar e ouvir uma grande conversa de vida. Concertos que nós, enquanto fãs, gostaríamos de ver e não pudemos. Houve uma epifania quando há 2 ou 3 anos, aquando do aniversário do Disintegration dos The Cure, eles tocaram um concerto inteiro na Sydney Opera House e transmitiram para todo o mundo. O horário de Sydney seriam em Madrid 8 ou 9 da manhã e fui avisado pelo Facebook que estava a acontecer. Pensei, ‘bem, devem estar 10-15 mil pessoas a ver’. Fiquei fascinado com a qualidade sonora e de imagem que o concerto tinha, e fiquei ainda mais fascinado com a quantidade de países que estavam a ver em direto o concerto. E isso despertou uma coisa como era sincronizar o AM para rádios mais longe. Quando ia para Vila Real de Santo António e ouvia as rádio árabes era um fascínio, por exemplo. Depois de ver esse concerto, fiquei com a pulga atrás da orelha. Se há banda em Portugal tendo os direitos autorais e o público desfragmentado em Portugal e no resto do mundo são os Gift, e pensamos que seria uma boa altura para fazer algo disto. A ideia de poder comunicar com o mundo num palco com grande qualidade.

Não acreditam então naquele modelo do pijama na sala com ukulele?

[Nuno] Qualquer pessoa entra em direto para o mundo, mas a qualidade é boa? Não. Só é bom para a pessoa que o faz e, como há falta de concertos, há uma perda de ego, e com os 500 likes sente-se melhor, mas artisticamente não traz nada de novo.

