Sociedade

20 de março 2021

José Aranda da Silva: "Não dá para produzir mais vacinas da covid-19? É bluff"

Foi o primeiro presidente do Infarmed, um dos fundadores da Agência Europeia do Medicamento (que nasceu em Lisboa) e considera preocupante o que se viveu esta semana coma suspensão da vacina da AstraZeneca. Militar de carreira, recorda as pressões do seu tempo de liderança – histórias que vão dar um livro no fim do ano.