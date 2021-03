Portugueses envolvidos em plano para matar Presidente da Alemanha

A UNCT da PJ realizou, na passada quinta-feira, buscas para localizar vários suspeitos em Portugal com ligações à extrema-direita alemã que as autoridades acreditam estar a preparar atentado contra Presidente Frank-Walter Steinmeier.

por Felícia Cabrita e João Amaral Santos

As autoridades alemãs estão a investigar ameaças de atentado contra o Presidente da República daquele país, Frank-Walter Steinmeier, organizadas por um grupo de extrema-direita com possíveis ligações a Portugal e pediram a colaboração das congéneres portuguesas, apurou o Nascer do SOL.

O caso está nas mãos da Unidade Nacional de Contraterrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária (PJ) que, na sequência de registos de tráfego eletrónico de sites de grupos nacionalistas, localizou suspeitos e efetuou buscas às suas residências na passada quinta-feira. A operação concentrou-se na região da Grande Lisboa.

As autoridades alemãs têm levado muito a sério as ameaças de morte dirigidas a Frank-Walter Steinmeier – do Partido Social Democrata (SPD na sigla em alemão) –, mas que também têm tido como alvo advogados conotados com a esquerda alemã. Nos últimos meses, o registo de ataques do género contra personalidades com posições de combate à extrema-direita têm vindo a acentuar-se. Em julho do ano passado, o semanário Welt am Sonntag noticiava que pelo menos quinze pessoas, entre políticos e jornalistas, receberam ameaças de morte através de mensagens enviadas por e-mail, assinadas pelo grupo Clandestinidade Nacional-Socialista (NSU 2.0), que matou dez pessoas e fez dois atentados bombistas com motivações racistas, entre 2001 e 2007, antes de alegadamente ter sido desmantelado pelas autoridades em 2011

A operação em Portugal surge na precisamente sequência das diligências das autoridades alemãs para travar aquilo que consideram ser um aumento da influência de movimentos de extrema-direita, com ligações a grupos e pessoas localizadas noutros países europeus. O número de «crimes de motivação política» – como são designados na Alemanha – cometidos pela extrema-direita naquele país atingiu o segundo nível mais alto desde 2001 (apenas superado por 2016, ano em que ‘rebentou’ a crise dos refugiados), com o registo de mais de 23 mil casos.

