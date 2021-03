EUA. Pelo menos seis feridos no tiroteio num supermercado em Colorado

Um homem armado entrou na loja King Soopers e começou a disparar, em Boulder, no estado de Colorado, nos Estados Unidos. O suspeito esteve fugido, o que obrigou o departamento da polícia de Boulder a emitir um alerta para que as pessoas permanecessem longe da loja.

Segundo o Daily Mail, o tiroteio provocou pelo menos seis feridos, entre os quais um polícia.

De acordo com a ABC News, a polícia foi chamada ao local após uma denúncia de alguém que tinha sido baleado no estacionamento e, quando as autoridades chegaram, o suspeito disparou contra os agentes norte-americanos.

Um utilizador do Youtube acompanhou a grande operação montada pela polícia norte-americana, incluindo o momento em que o alegado suspeito, que estava coberto de sangue na sua perna direita, foi detido pelas autoridades.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH