Incidência da covid-19 em Espanha volta a aumentar

O Ministério da Saúde espanhol apresentou, esta quarta-feira, um novo balanço da situação epidemiológica, dando conta de 7.026 novos contágios e 320 óbitos, registados nas últimas 24 horas.

Ambos os indicadores, traduzem uma subida face aos dados de ontem, quando foram reportados 5.516 infeções e 210 mortes associadas à covid-19.

O país soma agora 3.241.345 casos confirmados e 74.064 vítimas mortais.

Com a nova atualização, a incidência acumulada subiu para os 132 casos por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, tendo voltado a aumentar pelo terceiro dia consecutivo, na véspera era de 130 por cada 100 mil habitantes.

As regiões com mais novos contágios são Madrid (228), o País Basco (200), a Catalunha (172), as Astúrias (159) e Aragão (131).