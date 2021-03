Testes escolares públicos

Os privados aparecem agora a protestar pela falta de apoio estatal aos seus testes escolares. Em suma, querem que os contribuintes, forçados pelas circunstâncias a terem os seus filhos nas e só nas públicas, lhes paguem mais isto.

Não é essa a minha visão do assunto. Eu acho que o Governo deve garantir o acesso de todos aos testes, mas é natural, e até benéfico para os contribuintes, só os pagar aos alunos do ensino público. Talvez pagando as todos, se justifique pagar também ao ensino privado, e terá sido essa a razão do Governo para a sua última decisão sobre o assunto.