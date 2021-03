Chrissy Teigen apaga conta do Twitter: "Nunca se esqueçam que as vossas palavras são importantes"

Chrissy Teigen, conhecida pelo seu sentido de humor e frontalidade nas redes sociais, decidiu apagar a sua conta do Twitter. Segundo a própria, estava "na altura de dizer adeus" aos cerca de 14 milhões de seguidores e pediu-lhes para "que nunca se esqueçam que as suas palavras são importantes".

"Olá. Durante cerca de 10 anos, vocês têm sido o meu mundo. Devo-vos muito deste mundo que criámos aqui. Honestamente considero muitos de vocês meus verdadeiros amigos", começou por dizer a modelo, de 35 anos.

"Está na altura de dizer adeus. Isto já não me serve de forma tão positiva como negativa, e acho que está na altura certa", acrescentou. "O meu objetivo na vida é fazer as pessoas felizes. A dor que eu sinto quando não o faço é demasiado para mim. Sempre fui retratada como uma rapariga forte, mas não o sou", acrescentou.

"Encorajo-te a saber e a nunca te esqueceres que as tuas palavras são importantes. Não importa o que tu vejas, o que a pessoa retrata ou a sua intenção. Durante muitos anos, reclamei com contas tão pequenas, com dois seguidotes, que neste momento, honestamente, estou profundamente magoada", disse.

A decisão surge poucos dias após a mulher de John Legend ter anunciado o lançamento de uma linha de produtos de limpeza ecológica com Kris Jenner. Na rede social foi acusada de ser "uma vendida", "hipócrita" e "nojenta".