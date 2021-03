Menos mortes, menos casos e menos internamentos por covid-19

O boletim da DGS, divulgado esta quinta-feira, dá conta de mais 423 casos de covid-19 e de nove óbitos associados à doença, registados nas últimas 24 horas. Ambos os indicadores representam uma descida face aos dados de ontem, quando foram reportados 575 contágios e 11 mortes.

Assim, Portugal soma agora 819.210 diagnósticos confirmados da doença, que já matou 16.814 pessoas no país, desde o início da pandemia.

Lisboa e Vale do Tejo foi região onde foram diagnosticadas a maior parte das novas infeções – 182. Segue-se o Norte, que regista 126 novos casos; o Centro, com 59; o Algarve, com 22; e o Alentejo, com 17. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores há, respetivamente, oito e nove novas infeções.

Do total de nove óbitos, das últimas 24 horas, sete óbitos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, tendo o Centro reportado uma morte e a Madeira outra.

O número de internamentos voltou, pelo terceiro dia consecutivo, a descer, estando agora menos de 700 pessoas com covid-19 hospitalizadas. Dos 695 doentes, menos 17 do que ontem, 154, menos um, encontram-se nos cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas, mais 610 pessoas deixaram de ter a doença ativa, elevando o total de recuperados para 770.448.

Atualmente, existem 31.948 casos ativos de covid-19 e as autoridades de saúde têm sob vigilância 15.035 contactos.

As autoridades de saúde revelam ainda que a taxa de incidência em Portugal é de 77,6 casos de infeção por cada 100 mil habitantes. No entanto, quando é considerado apenas o território continental o valor é mais baixo - 67,7 casos por 100 mil habitantes.

O RT é de 0,91 tanto em Portugal, ilhas incluídas, como apenas no território continental.