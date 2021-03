PE levanta imunidade de catalães

O que querem afinal os deputados europeus? Constatarem que a moda dos nacionalismos que tanto grassam está errada, e provocarem aqui no Mediterrâneo Sul um berbicacho semelhante ao que se verificou nos Estados da ex-Jugoslávia, na Europa Central?

Um Parlamento levanta a imunidade dos deputados por questões políticas? O empenho de Justiça espanhola na matéria já demonstrava a sua consabida falta de imparcialidade, que faz temer qualquer julgamento. Agora é o Parlamento Europeu que o assume, tanto que a Justiça espanhola prefere entender-se com os juízes europeus, que certamente julga mais acessíveis à argumentação política, do que com a Justiça belga, que ao menos neste caso deu mostras de uma muito maior independência.

O que querem afinal os deputados europeus? Constatarem que a moda dos nacionalismos que tanto grassam está errada, e provocarem aqui no Mediterrâneo Sul um berbicacho semelhante ao que se verificou nos Estados da ex-Jugoslávia, na Europa Central?

No fundo, os ingleses talvez tenham feito bem em porem-se a milhas disto tudo. E o resto dos países, nomeadamente Portugal, que vive num pacífico nacionalismo moderado, deve repensar a sua posição.