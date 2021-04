Portugal aumenta Rt para 0,97 e está cada vez mais perto da zona amarela

Nas últimas 24 horas, Portugal registou 548 novos casos de covid-19 e nove mortes associadas à doença, indicou o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Até ao momento, o país soma um total acumulado de 822.862 casos de infeção e 16.868 óbitos devido à covid-19 desde o início da pandemia.

Ambos os números de novos casos e mortes diminuíram nas últimas 24 horas. Porém, se compararmos os valores de hoje com o mesmo dia da semana passada, podemos verificar que o número de novos contágios desta sexta-feira é mais elevado (mais 60 casos).

Em relação ao risco de transmissibilidade (Rt), o valor voltou a subir e está, agora, nos 0,97, mantendo-se na zona verde, no entanto, está a aproximar-se da zona amarela, o que poderá colocar em risco o levantamento das medidas de confinamento.

O boletim da DGS também dá conta de mais um decréscimo de internamentos nos hospitais portugueses. Nas últimas 24 horas, estavam internados 513 doentes covid (menos 25 do que ontem), dos quais 131 estavam a receber tratamentos nas Unidades de Cuidados Intensivos (mais dois em relação a quinta-feira). Este valor continua a subir ligeiramente.

Das 548 novas infeções por covid-19, 399 foram diagnosticadas nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (220) e do Norte (179). Segue-se o Centro com mais 73 novos contágios, Algarve com 35, Alentejo com 26. Já nos arquipélagos da Madeira e dos Açores o valor registado foi o mesmo: 11 novos casos.

No boletim desta sexta-feira, o Norte não registou nenhuma vítima mortal nas últimas 24 horas. Já a região de Lisboa e Vale do Tejo contabilizou sete dos nove óbitos de hoje. De seguida, estão o Centro e o Algarve com o mesmo registo: uma morte por covid-19.

Mais 743 pessoas recuperaram da doença, o que significa que, desde o início da pandemia, Portugal conta com 779.655 recuperados. As autoridades de saúde têm 16.121 contactos sob vigilância, mais 171 do que ontem.