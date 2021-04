Rapper DMX hospitalizado em estado grave depois de sofrer overdose e ataque cardíaco

O rapper norte-americano DMX está internado, na sequência de ter sofrido uma overdose, esta sexta-feira, que também lhe terá provocado um ataque cardíaco.

De acordo com o site TMZ, o músico, de 50 anos, foi levado para o hospital de White Plains, em Nova Iorque, e está num "estado vegetativo" e com um prognóstico muito reservado.

Já a revista Billboard confirma que o rapper se encontra internado, mas adianta que os seus representantes não quiseram dar mais pormenores sobre o que se tinha passado.

O músico é tudo menos novato nos problemas com droga ou até mesmo legais, tendo sido acusado de vários crimes como crueldade com animais, posse de drogas e falta de pagamento de pensão de alimentos, além de ter sido condenado por evasão fiscal.

Em 2019, cancelou a digressão com a qual iria comemorar o 20.º aniversário da sua carreira para dar entrada numa clínica de desintoxicação.

DMX é considerado um dos mais importantes nomes do hip-hop na década de 1990 e início dos anos 2000, os seus temas mais conhecidos são "Party Up (Up in Here)", "Where The Hood At" ou "X Gon' Give It To 'Ya".

Além de sete álbuns, músico participou também como ator em vários filmes, o mais recente dos quais, Fast and Fierce: Death Race, lançado em 2020.