Penálti garante vitória do Benfica frente ao Marítimo

O Benfica venceu, esta segunda-feira, o Marítimo, por 1-0, no Estádio da Luz, numa partida a contar para a 25.ª jornada da I Liga. É a quinta vitória consecutiva dos encarnados.

O único golo da partida aconteceu a meio do primeiro tempo, no minuto 21. O alemão Luca Waldschmidt não desperdiçou a grande penalidade e colocou a bola na baliza do adversário.

Com esta vitória, as águias recuperaram o terceiro lugar da Liga NOS, com 54 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, que esta segunda-feira venceu o Farense por 2-1. O Marítimo está em 17.º e penúltimo lugar, com 21 pontos. A liderar a competição está o Sporting com 64 pontos, seguido do FC Porto com 57.