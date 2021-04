Rihanna participa 'disfarçada' em protesto em Nova Iorque

Os protestos contra crimes de ódio em especial contra asiáticos têm-se multiplicado nos EUA, depois de no dia 17 de março um homem ter matado oito pessoas, seis delas de ascendência asiática, numa casa de massagens em Atlanta.

Várias celebridades têm manifestado o seu apoio quer em protestos quer nas redes sociais utilizando a #stopasianhate.

Num dos protestos mais recentes em Nova Iorque, Rihanna também fez questão de dar o seu contribunto, marcando presença numa manifestação, para a qual também fez cartazes contra o racismo e xenofobia.

Mas a cantora quase que passava despercebida, pois estava quase disfarçada, com roupa larga, boné e óculos, mal se percebia de quem se tratava. Rihanna provavelmente optou pela discrição para não desviar as atenções do protesto.

A assistente pessoal e amiga da cantora, Tina Truong, no entanto, partilhou depois nas redes socias vídeos e imagens com Rihanna, que também acabou por revelar a sua identidade a um dos manifestantes. Veja as publicações abaixo.