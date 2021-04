GNR recupera material furtado avaliado em 120 mil euros

Apreensão ocorreu na sequência de uma investigação a diversos furtos em estabelecimentos comerciais e em armazéns de distribuição alimentar e do setor têxtil ocorridos nos distritos do Porto e de Braga.

A GNR recuperou diverso material furtado, no valor estimado de 120 mil euros, no distrito do Porto.

A força de segurança revela em comunicado, esta quarta-feira, que a apreensão ocorreu no âmbito de uma investigação que durava há cerca de quatro meses por diversos furtos em estabelecimentos comerciais e em armazéns de distribuição alimentar e do setor têxtil ocorridos nos distritos do Porto e de Braga.

Os militares efetuaram 24 buscas, dez domiciliárias e 14 em armazéns e viaturas, nas localidades do Porto, Arcozelo, Alfena e Paços de Ferreira, tendo sido possível apreender e recuperar o seguinte material: Cerca de 300 caixas contendo garrafas de bebidas alcoólicas; Cerca de 800 artigos têxteis (cortinados e atoalhados); Cerca de 20 eletrodomésticos (fornos e fogões); Cerca de 2 500 peças de vestuário; 112 pares de sapatos; Três televisões LCD; Uma minimota; Duas viaturas utilizadas para realizar os furtos e uma arma Taser.

“O valor de todo o material recuperado ascende a 120 000 euros e será restituído aos seus legítimos proprietários”, informa a GNR.

No âmbito da operação, que contou com o reforço da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial do Porto, do Destacamento de Intervenção do Porto e com o apoio da PSP, foram ainda constituídos arguidos oito homens, com idades compreendidas entre os 22 e os 45 anos.

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Penafiel.