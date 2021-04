Quatro detidos e dezenas de feridos em manifestação contra comício do partido Vox

Quatro pessoas foram detidas e 35 ficaram feridas em confrontos entre radicais de esquerda e a polícia numa manifestação contra um comício do partido espanhol de extrema-direita Vox, na quarta-feira. Há 21 polícias entre os feridos.

A manifestação teve lugar em Vallecas, um bairro no sul de Madrid, em Espanha, e juntou cerca de duas mil pessoas. Os distúrbios começaram com a chegada do candidato do Vox para as eleições regionais de 4 de maio da Comunidade de Madrid, Rocío Monasterio, e o líder nacional do partido, Santiago Abascal.

Segundo testemunhas citadas pela agência de notícias AFP, os manifestantes cantaram canções antifascistas e depois atiraram vários objetos à polícia, que carregou sobre eles para os dispersar. Em declarações à mesma agência, uma porta-voz das forças de segurança de Espanha afirmou que quatro pessoas foram detidas, incluindo três menores.

Dos 35 feridos, 21 são agentes da polícia e 10 tiveram de receber tratamento hospitalar. Os ferimentos foram considerados menores.

Esta quinta-feira, o líder do partido de extrema-esquerda e candidato às eleições, Pablo Iglesias, afirmou que os "ultras do Vox" foram "provocar violência em Vallecas", um bairro considerado um bastião da esquerda.