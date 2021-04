Oito cidades anfitriãs do Euro 2020 vão receber adeptos nos estádios, anuncia UEFA

Os adeptos vão poder regressar aos estádios de oito cidades anfitriãs para assistir aos jogos do Euro 2020, anunciou a UEFA, porém ainda falta saber a decisão final de quatro cidades.

Segundo o comunicado, as cidades de Budapeste (Hungria), São Petersburgo (Rússia), Baku (Azerbeijão), Amesterdão (Países Baixos), Bucareste (Roménia), Copenhaga (Dinamarca), Glasgow (Escócia) e Londres (Inglaterra) já podem receber espetadores nos seus estádios, mas com diferentes percentagens de lotação.

Budapeste é a única cidade, até à data, que tem previsto “receber espetadores na máxima lotação”. Porém, em todas as cidades, os adeptos terão de cumprir sempre os “requisitos rígidos de acesso ao estádio” e também de apresentar “dois testes negativos à covid-19 realizados cinco dias antes” de entrar no país ou “um certificado de infeção por covid-19 prévia de até seis meses antes”, pode ler-se no comunicado divulgado pela UEFA.

Se tudo se mantiver assim planeado, Portugal vai jogar o primeiro encontro com Hungria a contar para o Grupo F do Euro 2020, no dia 15 de junho, com a presença de 67.889 pessoas nas bancadas da Puskas Arena.

Este estádio também irá receber o Portugal-França (24 de junho) e ainda um jogo dos encontros para os oitavos-de-final (27 de junho), entre o primeiro classificado do Grupo C e o melhor terceiro classificado dos Grupos D, E e F.

Já as cidades de São Petersburgo e Baku podem preencher 50% das suas bancadas, enquanto em Amesterdão, Bucareste, Copenhaga e Glasglow será permitida apenas uma lotação entre 25% a 33%. Em relação a Londres, a cidade terá "uma capacidade mínima de 25%" na fase de grupos e nos 'oitavos', mas poderá vir a aumentar a lotação nas fases seguintes.

Agora falta saber qual a lotação de adeptos que as cidades de Munique (Alemanha), Roma (Itália), Bilbau (Espanha) e Dublin (Irlanda) irão permitir. A decisão final tem de ser tomada até ao próximo dia 19 de abril.