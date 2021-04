PSP de Lisboa deteve 50 pessoas em 24 horas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa deteve, entre as 9h de sábado e as 9h de domingo, 50 pessoas. A maioria das detenções foram causadas por condução sem habilitação legal.

Segundo um comunicado da PSP, as detenções ocorreram "no âmbito da sua atividade operacional e através de diversas operações policiais". Das 50 detenções, 18 foram por condução sem habilitação legal, sete por condução sob efeito do álcool e duas por tráfico de estupefaciente.