Sporting sagra-se bicampeão da Taça de Portugal de basquetebol

A tarde no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos acabou com o Sporting CP a vencer o segundo título consecutivo de campeões da Taça de Portugal de basquetebol, após vencer o Imortal de Albufeira na final, por 83-59.

Apesar da folgada vantagem no fim do jogo, os primeiros 15 minutos viram as duas equipas num igual patamar de eficácia, acabando mesmo esta parte do jogo com o marcador em 20-20.

Ainda assim, o Sporting, que bateu o FC Porto nas meias-finais, colocou o pé no acelerador e acabou por bater os algarvios, alcançando a sétima Taça de Portugal da sua história.