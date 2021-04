Haverá um novo e maior Cristo no Brasil

O Cristo de Encantado está a ser erguido na cidade Encantado, no estado do Rio Grande do Sul e a sua construção, segundo o G1, é financiada por empresas da região e pela comunidade brasileira.

O Brasil vai ter mais um Cristo a pisar o seu território. Com 43 metros de altura, a cidade de Encantado, no estado do Rio Grande do Sul já está a ver o seu Cristo a erguer-se e será maior do que o Cristo Redentor e o terceiro maior do mundo.

A obra do Cristo de Encantado começou a ganhar alguma atenção na semana passada, quando os promotores do projeto completaram o içamento dos braços e da cabeça da estátua.

De acordo com as informações divulgadas pelo site da Associação Amigos do Cristo Encantado, entidade responsável pela organização da obra, o Cristo Protetor de Encantado é o resultado da união e do esforço das famílias, líderes políticos, religiosos e empresários da cidade, que tentam transmitir "a fé do povo e alavancar o turismo da região".

Segundo o site G1, a construção é financiada por empresas da região e pela comunidade civil brasileira.

Dentro da estátua, haverá um elevador que permitirá levar pessoas até ao peito de Cristo Encantado. "Vai subir até aos 34 metros, que vai ser a altura do coração. Ali vai ter uma abertura de vidro, na qual as pessoas poderão filmar e fotografar o vale", explicou o supervisor geral da obra, Artur Lopes de Souza.

O projeto tem como objetivo aumentar a atenção por aquela região brasileira e assim contribuir para a criação de uma identidade turística para a cidade, localizada na região da serra gaúcha.

O Cristo de Encantado está a ser erguido no Morro das Antenas, na Lagoa da Garibaldi e o seu orçamento ronda os 2 milhões de reais, cerca de 300 mil euros.

O novo Cristo brasileiro começou a ser construído em 2019 e deverá estar concluído no final deste ano.

A cidade de Encantado fica a 144 quilómetros de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul e tem cerca de 22 mil habitantes.