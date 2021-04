Internacional

19 de abril 2021

"Gangue das top models". O grupo de mulheres com roupas de luxo que assaltava casas em Espanha

No início de abril, em Espanha, um grupo de 11 mulheres foi detido por se suspeitar que estas assaltavam propriedades nas zonas mais ricas do país. As mulheres, com uma média de idades de 25 anos, apresentavam-se com roupas de luxo, de forma a não levantar suspeitas nos bairros abastados.