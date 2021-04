Homem agride companheira e filho de dois meses antes de atirar berço do segundo andar em Loures

Um homem, de 31 anos, foi detido pela PSP após ter agredido a companheira e o filho, de dois meses, atirando para o chão a cadeira de transporte onde estava o bebé, na sexta-feira, em Sacavém, Loures.

A vítima pediu ajuda e acabou por ser acompanhada pela polícia até casa, que partilhava com o agressor e que os recebeu de forma hostil.

O homem continuou com as ameaças e chegou mesmo a atirar da janela do 2º andar um berço que caiu junto dos agentes da polícia, segundo o Correio da Manhã.



Já algemado, o agressor continuou com o comportamento violento, tendo mordido e dado uma cabeçada um dos agentes da PSP.

Entretanto já foi presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial, tendo ficado com termo de identidade e residência, obrigado a apresentações periódicas e proibido de contactar com a vítima.