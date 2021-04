OMS e EMA vão começar segunda ronda de avaliação da Sputnik V no dia 10 de maio

A próxima fase de avaliação à vacina Sputnik V contra a covid-19 irá começar no dia 10 de maio pelo painel de especialistas técnicos da Organização Mundial da Saúde (OMS) em conjunto com a Agência Europeia do Medicamento, indicou a agência de notícias Reuters, ao citar a OMS.

Recorde-se que os primeiros testes à vacina russa foram iniciados em março.

A Rússia espera a aprovação da vacina, avançou a Reuters, tal como aconteceu com os fármacos da Pfizer, AstraZeneca e Johnson & Johnson, para que seja iniciada a sua administração na União Europeia.

Questionada pela Reuters sobre os dados clínicos dos testes da Sputnik V, a OMS afirmou que ainda estão a receber informações da farmacêutica.

De realçar que a Alemanha anunciou, esta quinta-feira, que está a negociar a compra de 30 milhões de doses da vacina russa.

"A Alemanha está a negociar a compra de três remessas de 10 milhões de doses em junho, julho e agosto", disse o primeiro-ministro do estado federado da Saxónia, Michael Kretschmer, no Twitter, após uma reunião com o ministro da Saúde russo, Mikhail Murashko.