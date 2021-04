Tiger Woods partilha primeira fotografia após acidente de viação

Tiger Woods, de 45 anos, seguia sozinho no seu automóvel quando se despistou numa estrada nas imediações de Los Angeles.

O golfista Tiger Woods partilhou, este sábado, a primeira fotografia após o acidente de viação que sofreu em fevereiro.

“A minha recuperação está a avançar mais rápido do que eu. Mas sabe bem ter um parceiro fiel na recuperação, o melhor amigo do homem», escreveu no Instagram.

Woods, de 45 anos, seguia sozinho no seu automóvel quando se despistou numa estrada nas imediações de Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia. Seguiram-se um internamento numa clínica e uma intervenção cirúrgica devido aos danos sofridos pelo acidente. Sofreu várias lesões no pé, tornozelo, tíbia e perna direita.