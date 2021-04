Consumo de gasóleo aumentou 1,7% em março

O consumo de gasóleo rodoviário registou em março, pela primeira vez desde o início da pandemia, um aumento do consumo face ao mês homólogo, divulgou este domingo a Adene.

O consumo de gasóleo rodoviário registou em março, pela primeira vez desde o início da pandemia, um aumento do consumo face ao mês homólogo, tendo sido consumido mais 1,7%, divulgou este domingo a Agência para a Energia (Adene). De acordo com o boletim de março da eletricidade, petróleo e gás natural, em contraponto com o gasóleo, o consumo da gasolina registou uma descida de 4,3%, assim como o combustível para aeronaves (jet fuel) de 67,5%.

Ao nível do consumo de eletricidade e gás natural, prossegue a comunicação, “a tendência mantém-se a mesma que se observou no último ano”.

“As medidas de combate à pandemia têm provocado um aumento do consumo energético das famílias (6,2% na eletricidade e 11,0% no gás natural)”, salienta o documento.

Já no setor dos serviços, segundo a Adene, registou-se “uma diminuição (9,2% na eletricidade e 8,2% no gás natural) face ao período homólogo”.