Efemérides de 27 de Abril

Em 2006, iniciou-se há 15 anos a construção da Torre da Liberdade para o novo World Trade Center, em Nova Iorque, mais de 4 anos depois dos atentados de 11 de Setembro de 2001, ficando concluída, com os seus 104 andares, em finais de 2014 (mais de 8 anos depois).

1521 Fernão de Magalhães (n.1480), que fez a 1ª viagem (1519-22) de circunavegação da terra por mar ao serviço dos Reis de Espanha, morreu há 500 anos durante essa viagem, em combate, nas Ilhas de S. Lázaro, Filipinas.

1911 A Câmara Municipal de Lisboa, já republicana (mas ainda com o Presidente Anselmo Brancamp Freire, 1849-1921, em funções entre 1908-13), aprovou há 110 anos, para feriado municipal, o dia 10 de junho.

1928 Oliveira Salazar (1889-1970), ainda antes de se fazer com o Poder total (1932-68), em 1932 como Presidente do Conselho, assumiu há 73 anos a pasta das Finanças no IV Governo da Ditadura.

1946 Foi criado há 75 anos o MUD Juvenil, ilegalizado anos depois pela Ditadura, muito ligado ao PCP, mas a que pertenceram figuras como Mário Soares, Salgado Zenha, Henrique Neto, Júlio Pomar, Abel Manta...

1975 Há 46 anos, foi consagrada legalmente a alteração da Concordata, integrando no Código Civil a possibilidade de divórcio a quem tivesse celebrado casamento pela Igreja.

1987 Os EUA proibiram há 34 anos o Presidente austríaco Kurt Waldheim (1918-2007, em funções entre 1986-92), ex-secretário-geral da ONU (1972-81), de entrar no país, pelas funções que exercera no exército nazi durante a II Guerra Mundial.

1992 A Rússia e outras doze ex-repúblicas soviéticas ingressaram há 29 anos no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial.

2019 O Papa Francisco doou há 2 anos 500 mil euros para os migrantes que estavam no México, a tentar entrar nos EUA.

2020 Há um ano já havia notícia de milhões de casos de Covid 19, com cerca de 205 mil mortes em todo o mundo, quando Portugal parecia um oásis desta Pandemia, e apesar dos negacionistas.