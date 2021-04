Politiquices

Afinal Carlos Moedas não é tão bom político como se pensava. Ou então será daqueles políticos que acham que a Cultura só estraga a vida.

Daí o não saber sequer coisas do maior ‘mainstreaming’, como conhecer mesmo à distância Fassebender (ator e piloto alemão) e Fassbinder (também alemão e ator, mas sobretudo realizador); ou a grande sex symbol (símbolo sexual) que é Mónica Bellucci no cinema, e que está ainda longe dos 80, com os seus felizes 47 anos.

E esta de se atirar ao presidente da Câmara, por ser constituído arguido o Manuel Salgado. Não admira pois que as sondagens o deem em muito má posição.