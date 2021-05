Rt e incidência descem em novo dia sem óbitos devido à covid-19 em Portugal

Região do Alentejo não reportou qualquer novo caso de infeção. Houve mais recuperados do que novos casos, mas os internamentos aumentaram.

Pela terceira vez em 2021, Portugal registou um dia sem mortes devido à covid-19. O mesmo aconteceu na semana passada, na segunda-feira, dia 26 de abril, e na sexta-feira, dia 30.

Os dados divulgados pelo boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, esta segunda-feira, revelam ainda que foram diagnosticados 180 novos casos de infeção. Assim, o número de vítimas mortais desde o início da pandemia mantém-se inalterado face a ontem (16.977) e o número de infetados subiu para 837.457.

O Norte voltou a ser a região com mais novos casos registados: foram reportados 86 contágios nas últimas 24 horas. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 50, o Centro com 11 e o Algarve com seis. O Alentejo não reportou novos casos. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores houve 15 e 12 novas infeções, respetivamente.

O número de internados devido à doença aumentou. Nas últimas 24 horas, mais 11 pessoas deram entrada nos hospitais portugueses devido à covid-19, elevando o total para 322. Destas, 90, mais cinco, estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Por outro lado, 403 pessoas recuperaram da doença, elevando o total de recuperados desde o início da pandemia para 797.124.

Há agora 23.356 casos ativos de covid-19 no país, menos 223 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 23.999 contactos em vigilância.

O boletim de hoje traz uma atualização da incidência e do índice de transmissibilidade R(t) no país.

A incidência nacional desceu ligeiramente para 64,4 casos de infeção por 100 mil habitantes. Na última atualização, era de 66,9 casos por 100 mil habitantes. Quando considerado apenas o território continental, a incidência é de 62,0 casos de infeção por 100 mil habitantes e era de 64,3.

Também o R(t) nacional registou uma ligeira descida de 0,98 para 0,96. Quando considerado apenas o território continental, o R(t) também era de 0,98 e, à semelhança do valor a nível nacional, é agora de 0,96.