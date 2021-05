Sporting vence o Rio Ave e garante presença na próxima Liga dos Campeões

O Sporting venceu, esta quarta-feira, o Rio Ave por 2-0, num jogo da 31.ª jornada da I Liga, disputado em Vila do Conde. Os 'leões' garantem assim presença na próxima edição da Liga dos Campeões.

Pedro Gonçalves inaugurou o marcador na primeira parte do jogo, aos 34 minutos, em grande penalidade. Na segunda parte, ao 63 minutos, Paulinho garantiu a vantagem.

A equipa de Alvalade não perde há três jogos seguidos e segue na liderança com 79 pontos, mais nove do que o FC Porto e mais 13 do que o Benfica. O Rio Ave está no 15.º lugar com 31 pontos.