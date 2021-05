MP vai investigar caso de criança de dois anos esquecida num automóvel em Lisboa

O Ministério Público instaurou um inquérito para analisar as circunstâncias da morte de uma criança de dois anos que ficou alegadamente esquecida no interior de um veículo em Lisboa, segundo informou a Procuradoria-Geral da República (PGR), esta sexta-feira.

O caso está a ser investigado, tendo sido decidida a realização de autópsia ao corpo do bebé, afirmou a PGR em nota à agência Lusa.

A criança de dois anos terá ficado esquecida no interior do automóvel durante o dia de quinta-feira, segundo informou a PSP. A família só se apercebeu da ausência do bebé já ao final da tarde, levando-a logo para o Hospital de Santa Maria, porém a criança acabou por não resistir.